Damit Touris nach Dresden kommen: Stadtmarketing wirbt auf weltweit größter Reisemesse!

In Berlin trifft sich seit Dienstag die Reisebranche: Auf der ITB zeigen Aussteller, was sie zu bieten haben. Mittendrin ist auch das Dresdner Stadtmarketing.

Von Paul Hoffmann, Max Patzig

Berlin - In Berlin trifft sich seit dem gestrigen Dienstag die Reisebranche auf der weltweit größten Tourismus-Messe, der ITB. Stand an Stand präsentieren rund 5500 Aussteller – Länder, Regionen und auch Städte –, was sie zu bieten haben. Mittendrin ist auch das Dresdner Stadtmarketing.

Kümmern sich darum, dass Reiseveranstalter Dresden auf dem Schirm haben: Christoph Münch (55, v.l.n.r.), Simone Trommer-Tiedmann (43) und Michal Rydz (48) vom Stadtmarketing. © Max Patzig "Wir suchen hier vor allem Geschäftskunden", erklärt Sprecherin Karla Kallauch gegenüber TAG24 vor Ort. So schickt das Stadtmarketing gezielt Mitarbeiter los, die sich an den Ständen der verschiedenen anderen Urlaubsregionen mit Reiseveranstaltern treffen und über die Stadt und das Umland unterhalten. "Rund 20 Prozent unserer Touristen kommen aus dem Ausland", so Kallauch. Der Großteil reist aus Polen, Österreich, der Schweiz und Dänemark an. In Berlin wird sich jetzt gekümmert, dass immer genügend Busse und Flieger in die sächsische Hauptstadt kommen.

Um aber auch auf die Touris selbst einen guten Eindruck zu machen, hat das Stadtmarketing vor wenigen Tagen einen komplett neuen Weg eingeschlagen, wie die Sprecherin weiter ausführt. "Wir zeigen uns neuerdings auf TikTok", erklärt Kallauch: "Schon in den ersten Tagen haben wir Tausende Nutzer erreicht, die jetzt im Netz und bei Freunden von Dresden schwärmen."

Auch Dresdner Philharmonie, Semperoper und Staatsoperette auf der ITB

Nur wenige Meter weiter präsentieren sich auch Semperoper, Staatsoperette und Philharmonie. Dass alle drei gemeinsam auftreten, ist in diesem Jahr ein Novum. Doris Schneider (49) von der Semperoper erklärt: "Der größere Stand sorgt für mehr Aufmerksamkeit." Das weltberühmte Opernhaus ist seit 15 Jahren zu Gast bei der ITB. Ganz anders hingegen die Staatsoperette: "Für uns ist es das erste Mal. Wir zeigen hier unser Programm bis 2025, hoffen auf viele Reiseveranstalter sowie junge Individualreisende", erklärt Dorith Zschach (49). Am Stand der Philharmonie kommen Besucher schnell ins Gespräch – dank eines Tricks: "Wir haben hier einen Mini-Oscar stehen und merken schon nach kurzer Zeit, dass wir deshalb schnell wiedererkannt werden", erklären Sarah Mixsa (28) und Ulrike Neubert (56). Hollywood-Star Cate Blanchett (54) drehte nämlich den Streifen "Tár" bei den Philharmonikern, wurde für ihre Rolle schließlich für einen Oscar nominiert. Jetzt sollen auch viele andere Menschen den Weg in den neuen Konzertsaal im Kulturpalast sowie in die Oper am Theaterplatz und die Operette im Kraftwerk Mitte finden.

Sarah Mixsa (28) und Ulrike Neubert (56) haben einen kleinen Oscar an ihrem Stand. So kommen Film-Begeisterte schnell mit den beiden von der Philharmonie ins Gespräch. © Max Patzig

Doris Schneider (49, r.) ist mir ihrer Kollegin Monika Fiedler auf der Suche nach neuen Semperoper-Reiseveranstaltern. © Max Patzig

Dresden steht hoch im Kurs bei Wanderern, Gourmets und Städtereisenden

Doch was sind jetzt eigentlich die typischen Touristen in Dresden und dem Elbland? "Besonders beliebt sind wir bei Wanderern, Gourmets und Städtereisenden", erläutert Kallauch. Für Kulturinteressierte bricht indes noch eine erlebnisreichere Zeit an: "Mit den Jubiläen von Erich Kästner und Caspar David Friedrich gibt es umfangreiche Programme in der Landeshauptstadt." Damit zielen die Tourismus-Vermarkter auch auf Reisende ab, die nur mal ein verlängertes Wochenende in Dresden verbringen wollen.

Dresden präsentiert sich auf der ITB mit einem großen, leuchtenden Messestand an der Sachsen-Ecke: Gleich nebenan lockt Leipzig. Daran grenzt die Kulturhauptstadt 2025, Chemnitz. © Max Patzig

Damit Reiseveranstalter Dresden nicht vergessen, bekommen sie solch einen Shopper mit großem Fotodruck geschenkt. © Max Patzig