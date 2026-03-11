Dresden begrüßt neuen Männer-Treff zum Schrauben und Quatschen
Dresden - Hobeln und quatschen: Das ermöglicht seit Dienstag der neue Männer-Treff "Men's Shed" der AWO-Begegnungsstätte in Cotta (Dresden). Hier sollen männliche Senioren gemeinsam an der Holzbank werkeln und dabei ins Gespräch kommen.
Zusammen mit dem Verein "Männernetzwerk" schuf die AWO in den vergangenen sechs Monaten einen Raum, der als "Schutzraum für männliche Senioren" gedacht ist, so AWO-Leiterin Janina Bolenz (39).
Dabei geht es auf der Hainsberger Straße um mehr als den Bau eines Vogelhäuschens: "Er soll einsame Männer weg von ihrer heimischen Werkstatt holen und sie alle zusammen an eine Werkbank bringen", erklärt AWO-Leiterin Bolenz.
Denn während es mittlerweile viele Begegnungsangebote für Senioren gibt, sind es vor allem Frauen, die davon Gebrauch machen. "Unser Impuls: Wir müssen was für Männer schaffen. Denn für sie reicht es nicht, nur Kaffee in der Runde zu trinken. Sie müssen dabei was zu tun haben", so Jens Geitner (59) vom Verein Männernetzwerk.
Ziel ist: "Männer sind es nicht gewohnt, über schambehaftete Dinge zu sprechen. Wir wollen Austauschmöglichkeiten schaffen, wo alle Emotionen erlaubt sind", betont Geitner.
AWO-Leiterin Bolenz hofft nun, dass die Werkstatt schnell Anklang findet: "Jeder Senior aus den Bezirken, für die wir zuständig sind, ist willkommen."
Geöffnet ist die Holzwerkstatt jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat. Alle weiteren Infos findest Du unter: mnw-dd.de.
Titelfoto: Stefan Häßler