Wirbel um Windrad-Pläne in der Dresdner Heide

Dresden - Die Dresdner Heide - Naturschutzgebiet, Naherholung, Stadtwald. Ausgerechnet hier könnten die ersten Windräder der Stadt errichtet werden. Doch auch östlich des höchsten Stadtbergs und am Helmholtz-Zentrum Rossendorf sind die Anlagen geplant - trotz Ablehnung durch den Stadtrat.

Ein Windrad im Bau - bald ein bekannter Anblick im Dresdner Stadtbild? © imago/Rupert Oberhäuser

"Wir als Forstbetrieb sind strikt gegen die Errichtung der Anlagen, gerade in einem so sensiblen Waldgebiet", sagt der Direktor des Forstbezirks Heiko Müller (60) zu TAG24. "Die Heide ist eine Oase für die Menschen", die zu schützen sei.

Zur Erinnerung: Bis 2032 müssen zwei Prozent Sachsenland per Bundesgesetz für Windmühlen her.

Der Planungsverband Oberes Elbtal hat dafür einen Regionalplan aufgestellt und darin auch Vorranggebiete festgeschrieben, die in Wirtschafts- und beschädigten Waldflächen geplant werden dürfen.

Der Borkenkäfer schädigte die Heide unterhalb der Kreuzung Langebrücker/Radeberger Landstraße. Somit sollen dort auf einer Fläche von fast 112 Fußballfeldern Windräder entstehen.

Doch damit nicht genug: Auch im Schönfelder Hochland östlich des Triebenbergs sollen Anlagen (Referenzgröße: 300 Meter!) auf gut 50 Hektar errichtet werden.