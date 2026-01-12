Diakonissen-Krankenhaus hat einen neuen Chef

Dresden - Nach mehr als 25 Jahren gab Dr. Matthias Schröter die kaufmännische Leitung des Diakonissenkrankenhauses ab. Zum Jahreswechsel rückte Hasan Akgün (42) an die Spitze der kaufmännischen Führung.

Hasan Akgün (42) übernimmt im Diako. © Victor Franke

"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und danke für das Vertrauen", sagte Akgün.

Der Wechsel erfolgte im Zuge einer strukturellen Neuausrichtung: Das Krankenhaus wird in eine gemeinnützige GmbH überführt und erhält erstmals einen eigenen Geschäftsführer - bleibt aber Teil des Diakonissen-Verbunds.