Neuer Zebrastreifen soll Unfälle verhindern

Ein neuer Zebrastreifen am Dammweg in der Dresdner Neustadt soll für mehr Sicherheit sorgen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Am Dammweg in der Neustadt wird es sicherer. Hier wird seit am Montag ein neuer Zebrastreifen samt Mittelinsel gebaut.

Wenn die Baustelle fertig ist, wird auch der Straßenzug anders sein: Hauptrichtung ist dann Dammweg/Dr.-Friedrich-Wolf-Straße.
© Holm Helis

Ziel ist, dass der Schulweg zur 148. Grundschule sicherer und ein bekannter Unfallschwerpunkt entschärft wird.

Für Autofahrer bedeuten die Maßnahmen bis voraussichtlich Mitte April allerdings Einschränkungen: Die Fahrbahn ist im Baustellenbereich nur halbseitig befahrbar.

Der Dammweg wird an der Kreuzung in südlicher Richtung somit zur Einbahnstraße.

Wer Richtung Norden will, muss einen Umweg fahren: Die Route führt über Lößnitzstraße, Königsbrücker Straße und Bischofsweg.

Zu Fuß kommt man weiterhin durch die Baustelle, Radfahrer werden getrennt geführt – nach Norden über den Gehweg, nach Süden auf der Straße. Kosten: rund 85.000 Euro.

Titelfoto: Holm Helis

