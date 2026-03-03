Neuer Zebrastreifen soll Unfälle verhindern

Dresden - Am Dammweg in der Neustadt wird es sicherer. Hier wird seit am Montag ein neuer Zebrastreifen samt Mittelinsel gebaut.

Wenn die Baustelle fertig ist, wird auch der Straßenzug anders sein: Hauptrichtung ist dann Dammweg/Dr.-Friedrich-Wolf-Straße. © Holm Helis

Ziel ist, dass der Schulweg zur 148. Grundschule sicherer und ein bekannter Unfallschwerpunkt entschärft wird.

Für Autofahrer bedeuten die Maßnahmen bis voraussichtlich Mitte April allerdings Einschränkungen: Die Fahrbahn ist im Baustellenbereich nur halbseitig befahrbar.

Der Dammweg wird an der Kreuzung in südlicher Richtung somit zur Einbahnstraße.

Wer Richtung Norden will, muss einen Umweg fahren: Die Route führt über Lößnitzstraße, Königsbrücker Straße und Bischofsweg.