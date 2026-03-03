Neuer Zebrastreifen soll Unfälle verhindern
Dresden - Am Dammweg in der Neustadt wird es sicherer. Hier wird seit am Montag ein neuer Zebrastreifen samt Mittelinsel gebaut.
Ziel ist, dass der Schulweg zur 148. Grundschule sicherer und ein bekannter Unfallschwerpunkt entschärft wird.
Für Autofahrer bedeuten die Maßnahmen bis voraussichtlich Mitte April allerdings Einschränkungen: Die Fahrbahn ist im Baustellenbereich nur halbseitig befahrbar.
Der Dammweg wird an der Kreuzung in südlicher Richtung somit zur Einbahnstraße.
Wer Richtung Norden will, muss einen Umweg fahren: Die Route führt über Lößnitzstraße, Königsbrücker Straße und Bischofsweg.
Zu Fuß kommt man weiterhin durch die Baustelle, Radfahrer werden getrennt geführt – nach Norden über den Gehweg, nach Süden auf der Straße. Kosten: rund 85.000 Euro.
