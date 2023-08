Gorbitz: Dieser "Käfig" soll Dresdens Haltestelle der Zukunft werden

Dresden - Was ist das denn? Dort, wo an der Julius-Vahlteich-Straße in Gorbitz jahrzehntelang ein ganz "normales" Wartehäuschen Fahrgästen Unterstand bot, steht nun eine Art "Warte-Käfig". Die nackte, offene Metallkonstruktion am Gleis erinnert eher an ein Fußballtor auf einem städtischen Bolzplatz. Was fehlt, ist ein Schutz vor Sonne und Regen.