25.01.2024 06:00 1.007 Dresden ehrt ermordete Juden vom Lager Hellerberg!

Die Stadt Dresden will mit einem Splitter am Eingang zum ehemaligen "Judenlager" Hellerberg an die Verbrechen der Nazis erinnern.

Von Jakob Anders

Dresden - Meilenstein für die Dresdner Erinnerungskultur: Am Eingang zum ehemaligen "Judenlager" Hellerberg soll ein "Splitter" angebracht werden. Ein solcher "Splitter" soll in Dresden an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnern. © Wandel Lorch Götze Wach GmbH Damit ist ein Hinweisschild gemeint, mit dem die unscheinbare Grünfläche an der Radeburger Landstraße zu einer sichtbaren, öffentlichen Gedenkstätte wird. Unter dem Konzept "MNEMO" sollen weitere Splitter in der Dresdner Landschaft folgen.

Bereits 2010 hatte die Stadtverwaltung das ehemalige Areal zwischen Pieschen und Neustadt erworben, das seither Grünfläche ist. "Diese Splitter können verschieden groß sein, an Fassaden angebracht oder wie im Fall der Hellerberge in den Boden eingelassen werden. Immer mit einem Text und QR-Code für weitere Informationen bestückt", berichtet Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (45, Linke). Dresden Lokal Zur Trauerfeier ihres Bruders: Dorit Gäbler reist aus Teneriffa an Von November 1942 bis Februar waren im Lager die letzten verbliebenen Juden vor ihrer Deportation nach Auschwitz untergebracht. Anschließend wurden die Gebäude als Entbindungsstation für Zwangsarbeiter genutzt. Mit Kies aufgeschüttet ging die Erinnerung verloren.

Der große Splitter für die Hellerberge kostet die Stadt 78.000 Euro (kleine Splitter: 16.000). Ein Großteil der Mittel (50.000 Euro) kommt aus dem Vermögen der einstigen Massenorganisationen der DDR, etwa der SED. Die fehlende Summe für den ersten Splitter will die Stadt unter anderem mithilfe des Stadtbezirksamtes Pieschen beschaffen. Vor 76 Jahren stand nahe dem heutigen Hammerweg das sogenannte "Judenlager" Hellerberg. © Stadt Dresden Insgesamt soll das Projekt "MNEMO" rund 356.000 Euro kosten.

Titelfoto: Bildmontage: Stadt Dresden, Wandel Lorch Götze Wach GmbH