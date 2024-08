EWG hat Großes vor! Das sind die Sanierungs-Pläne für Gorbitzer Platte

Dresden - Gestiegene Baukosten, Energiepreise, Inflation: Noch immer steckt die Wohnungsbau-Branche in der Krise.

Der DDR-Block an der Hainbuchenstraße (l.) in Gorbitz ist im Umbau, sah kürzlich noch so aus wie der Plattenbaukomplex an der Birkenstraße (r.), der Mitte 2025 drankommen soll. © Norbert Neumann

Da sich Neubau ohne massive Förderzuschüsse nicht mehr lohnt oder für künftige Mieter nicht bezahlbar wäre, konzentriert sich die Eisenbahner Wohnungsbaugenossenschaft (EWG, 8619 Wohnungen, 10.000 Mitglieder) jetzt auf den Umbau ihres Bestandes.

So sollen im Dresdner Stadtteil Gorbitz in den nächsten Jahren unattraktive Platten in moderne Wohnungen gewandelt werden.

Die EWG ist mit rund 6500 Wohnungen der größte Vermieter in Gorbitz. Darunter sind etwa 1600 unsanierte Platten-Buden, meist nur mit einem Raum, ohne Balkon, mies gedämmt.

"Sie finden auf dem Markt kaum noch Interesse", sagt EWG-Vorständin Antje Neelmeijer.

Darum geht die EWG den Alt-Platten nun an die Substanz, will bis 2034 möglichst alle sanieren.