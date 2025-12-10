Immer unter Strom! Maxim ist Bester seines Fachs und will jetzt Meister werden
Dresden - Der Dresdner Maxim Podschun (21) hat erreicht, wovon viele Azubis träumen: Er wurde Deutschlands bester Elektroanlagenmonteur.
Der Nachwuchsbeste seines Berufs lebt in Moritzburg und gilt als ehrgeizig sowie bodenständig. Seine Ausbildung bei SachsenEnergie verkürzte er von drei auf zweieinhalb Jahre und schloss sie mit Spitzenleistungen ab.
"Ich bin total glücklich und ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt", sagte Maxim nach der Auszeichnung durch die Industrie- und Handelskammer.
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Auch seine Brüder arbeiten im Unternehmen, die Familie steht geschlossen hinter ihm. Einen großen Teil seiner Freizeit verbringt Maxim bei der Freiwilligen Feuerwehr in Moritzburg. "Es ist mein Hobby, aber auch meine Leidenschaft, die dazugehört."
Nach seiner Übernahme bei SachsenEnergie arbeitet er nun in Dresdens großen Umspannwerken. "Ich finde es toll, mit dafür verantwortlich zu sein, dass unser Stromnetz läuft", sagt er.
Für die Zukunft hat der Bundesbeste bereits den nächsten Schritt fest eingeplant: die Meisterausbildung.
Titelfoto: Fabian Catoni