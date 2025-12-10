Immer unter Strom! Maxim ist Bester seines Fachs und will jetzt Meister werden

Dresden - Der Dresdner Maxim Podschun (21) hat erreicht, wovon viele Azubis träumen: Er wurde Deutschlands bester Elektroanlagenmonteur.

Steht unter Spannung und kennt sich mit Feuer aus: Maxim Podschun (21) ist Deutschlands bester Azubi für den Beruf Elektroanlagemonteur. © Fabian Catoni

Der Nachwuchsbeste seines Berufs lebt in Moritzburg und gilt als ehrgeizig sowie bodenständig. Seine Ausbildung bei SachsenEnergie verkürzte er von drei auf zweieinhalb Jahre und schloss sie mit Spitzenleistungen ab.

"Ich bin total glücklich und ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt", sagte Maxim nach der Auszeichnung durch die Industrie- und Handelskammer.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Auch seine Brüder arbeiten im Unternehmen, die Familie steht geschlossen hinter ihm. Einen großen Teil seiner Freizeit verbringt Maxim bei der Freiwilligen Feuerwehr in Moritzburg. "Es ist mein Hobby, aber auch meine Leidenschaft, die dazugehört."