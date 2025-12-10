Was kostet in diesem Jahr eigentlich mein Weihnachtsbaum?

Dresden - Diese Entscheidung hat wohl schon so manche Familie gespalten: die Wahl des perfekten Weihnachtsbaums. Umso schöner, wenn man ihn sich selbst auf einer Plantage oder schon fertig geschlagen aussuchen kann! Doch wie teuer ist das eigentlich?

Dieter (82) und seine Frau Eugenia Grambole (74) verkaufen bis zum vierten Advent jedes Wochenende auf der Plantage an der Bautzner Landstraße 350 Weihnachtsbäume. © Steffen Füssel

Bei Grambole Weihnachtsbäume in Weißig gibt es auf einer fünf Hektar großen Fläche Bäume so weit das Auge reicht. 2010 hat sich Familie Grambole selbstständig gemacht und vor acht Jahren die ersten ungespritzten Christbäume zum Selbstschlagen angeboten.

Seither gibt es hier (fast) alle Baumarten, die das Herz begehrt. "Blau- und Serbische Fichten, aber auch Tannen-Arten wie Nordmann- oder Kolorado-Tanne", freut sich Dieter Grambole (82).

Seine Frau Eugenia (74) ergänzt: "Wir haben auch Küstentannen, die riechen nach Orange. Da ist die Weihnachtsvorfreude vorprogrammiert."

Jedes Adventswochenende (10 bis 16 Uhr) einschließlich freitags (13 bis 16 Uhr) stehen die Gramboles auf der Plantage und verkaufen Tannen unabhängig der Höhe für 40 und Fichten für 30 Euro.

Für "große" Baumliebhaber gibt es auch 4-Meter-Tannen: "Da kann ich mit der Kettensäge helfen", erklärt Dieter Grambole. Sägen gibt es vor Ort. Eine besondere Überraschung hält Eugenia an den Wochenenden bereit: "Es gibt von mir gemachten Glühwein und Wildbratwurst."