Jetzt wird's jazzig auf dem Theaterkahn: Intendant erfüllt sich Jugendtraum
Dresden - Mit drei Christmas-Jazzkonzerten auf dem Dresdner "Theaterkahn" erfüllt sich Holger Böhme (60) einen Jugendtraum. Denn der Autor, Regisseur und Intendant der schwimmenden Bühne wollte einmal selbst Jazzmusiker werden - am Schlagzeug.
"Ich habe mein Abitur vernachlässigt und wie wild in der Garage getrommelt. Vier Jahre habe ich Schlagzeugunterricht genommen. Zum Glück hatte ich einen guten, ehrlichen Musiklehrer. Er hat mir zwar bescheinigt, dass ich Musiker werden könne, aber mein Talent nicht für einen ganz Großen reiche", erzählt Böhme.
Deshalb überlässt er am 18., 19. und 20. Dezember (jeweils 20 Uhr) den alles andere als durchschnittlichen Profis die Bühne.
Los geht's mit den "Blues Brothers" Oliver Mally und Peter Schneider, es folgt Boogie-Woogie am Piano mit Niels von der Leyen und schließlich spielt am 20. Dezember das Terrence Ngassa Quartett. "Ich hoffe, die Dresdner nehmen diese neue Facette des Theaterkahns an", so Böhme.
Tickets gibt's unter theaterkahn.de für 24 bis 34 Euro.
Titelfoto: Eric Münch