Jetzt wird's jazzig auf dem Theaterkahn: Intendant erfüllt sich Jugendtraum

Dresden - Mit drei Christmas-Jazzkonzerten auf dem Dresdner " Theaterkahn " erfüllt sich Holger Böhme (60) einen Jugendtraum. Denn der Autor, Regisseur und Intendant der schwimmenden Bühne wollte einmal selbst Jazzmusiker werden - am Schlagzeug.

Intendant Holger Böhme (60) lädt zum Christmas-Jazz auf den Theaterkahn. © Eric Münch

"Ich habe mein Abitur vernachlässigt und wie wild in der Garage getrommelt. Vier Jahre habe ich Schlagzeugunterricht genommen. Zum Glück hatte ich einen guten, ehrlichen Musiklehrer. Er hat mir zwar bescheinigt, dass ich Musiker werden könne, aber mein Talent nicht für einen ganz Großen reiche", erzählt Böhme.

Deshalb überlässt er am 18., 19. und 20. Dezember (jeweils 20 Uhr) den alles andere als durchschnittlichen Profis die Bühne.