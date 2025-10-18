Kanalbau unter der Straße: Königsbrücker wird enger
Dresden - Die Bauarbeiten für den für die Chip-Industrie so wichtigen Industriesammler Nord (ISN) befinden sich auf der Zielgeraden: Die Stadtentwässerung beginnt nun mit dem Kanalbau unter der Königsbrücker Straße.
Damit wird der Anschluss des ISN an das Unternehmensgelände von Infineon vorbereitet.
Wegen der offenen, abschnittsweisen Bauweise kommt es auf der Königsbrücker Straße zu Verkehrseinschränkungen: Ab dem 22. Oktober verengt sich die Fahrbahn für Autos entlang der Baustelle (auf Höhe der DVB-Haltestelle Infineon Süd) stadteinwärts von zwei auf eine Spur.
Ab März 2026 steht dann auch stadtauswärts nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.
Die Einschränkungen sollen im Sommer 2026 enden.
Eine weitere größere ISN-Baustelle über mehrere Hundert Meter läuft derzeit noch auf der Neuländer Straße in Trachau.
Titelfoto: Holm Helis