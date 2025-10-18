Kanalbau unter der Straße: Königsbrücker wird enger

Dresden - Die Bauarbeiten für den für die Chip-Industrie so wichtigen Industriesammler Nord (ISN) befinden sich auf der Zielgeraden: Die Stadtentwässerung beginnt nun mit dem Kanalbau unter der Königsbrücker Straße.

Im Dresdner Norden wird die Köni bald enger. © Holm Helis

Damit wird der Anschluss des ISN an das Unternehmensgelände von Infineon vorbereitet.

Wegen der offenen, abschnittsweisen Bauweise kommt es auf der Königsbrücker Straße zu Verkehrseinschränkungen: Ab dem 22. Oktober verengt sich die Fahrbahn für Autos entlang der Baustelle (auf Höhe der DVB-Haltestelle Infineon Süd) stadteinwärts von zwei auf eine Spur.

Ab März 2026 steht dann auch stadtauswärts nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.