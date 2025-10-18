Neues Flugziel ab Dresden: Direktverbindung bleibt über Winter hinaus bestehen
Dresden - Gute Nachrichten für Dresdner Fluggäste!
Im Winterflugplan ist die Direktverbindung Dresden-Bozen (Südtirol) ab dem 10. Dezember bereits verfügbar. Seit Freitag ist klar, dass die "Ötzi-Stadt" auch darüber hinaus angesteuert werden wird.
"Nach Ankündigung der Verbindung Dresden-Bozen im Winterflugplan 2025/26 freuen wir uns, mitteilen zu können, dass SkyAlps die Flüge nun auch im Sommerflugplan 2026 fortführen wird", schrieb der Dresdner Flughafen in einer Mitteilung.
Diese Verlängerung sei ein Zeichen für das "wachsende Interesse an touristischen wie geschäftlichen Reisen zwischen beiden Regionen", hieß es weiter.
Buchbar sind die rund eineinhalb Stunden langen Flüge über die Website der Airline "SkyAlps". Der Preis liegt bei mindestens 158,55 Euro.
Wie schon im Winterflugplan heben die kleineren Maschinen vom Typ "Dash 8-Q400" immer mittwochs und sonntags in der sächsischen Landeshauptstadt ab. Bisher sind Flüge bis September 2026 buchbar.
Titelfoto: Norbert Neumann