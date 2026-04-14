Wegen eines Behördenumzugs: Glasbrunnen hat ausgeplätschert

Dresden - Im Mai startet die Brunnensaison. Nachdem die Verwaltung im vergangenen Jahr zunächst nur wenige Wasserspiele anwerfen wollte, die Entscheidung nach massiver Kritik korrigierte, will Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne ) diese Saison die Wasserspiele wie gewohnt sprudeln lassen. Doch sieben Springbrunnen bleiben trocken, darunter der bekannte Glasbrunnen am Pirnaischen Platz - dabei lief die Anlage vorigen Sommer noch.

So schön sprudelte der Glasbrunnen vergangenen Sommer. © Steffen Füssel

Der außergewöhnliche Glasbrunnen vor dem ehemaligen Robotron-Gebäude an der Grunaer Straße wurde 1975 nach einem Entwurf der Dresdner Künstlerin Leoni Wirth (1935-2012) errichtet.

Er ist laut Landesamt für Denkmalpflege nicht nur als gestalterisch hochwertiges Werk künstlerisch von Bedeutung, sondern bildet mit dem Vorplatz (Pflanztröge aus Mosaik, kreisförmige Bodenplatten, Blumenbeet) eine Einheit.

"Es existieren kaum vergleichbare Objekte in Sachsen, wodurch der Glasbrunnenplatz Seltenheitswert besitzt", schreiben die Denkmalschützer.

Doch während sich am kühlen Nass vergangenen Sommer noch Jung und Alt erfreuten, fehle nun die Brunnentechnik, antwortete die Verwaltung auf eine Anfrage von Team Zastrow (TZ).