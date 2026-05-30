Nach Kernsanierung in Pieschen: Bei Josephine kommen jetzt Törtchen auf den Tisch

Dresden - Es ist vollbracht: Mit viel Mut und etwas mehr Aufwand als zuerst angenommen hat Jungchefin Josephine Jachmann (21) ihre Konditorei "Josephine" in Dresden-Pieschen eröffnet. In den traditionsreichen Räumen der ehemaligen "Bäckerei Schnabel" lebt das Backhandwerk somit weiter, ergänzt um die Kreationen der gelernten Konditormeisterin.

Josephine Jachmann (21) hat unternehmerischen Mut bewiesen und übernahm die "Bäckerei Schnabel" samt Backstube. © Stefan Häßler

Der Innenraum in der Maxim-Gorki-Straße lädt mit hellen Farben zum Verweilen ein. Wo früher eine riesige Verkaufstheke den Raum dominierte, sind nun Sitzmöglichkeiten für ein Törtchen und ein Schwätzchen: "Wir haben planmäßig am 12. Mai eröffnet, dachten aber, wir müssten nur neu streichen."

Dann aber kam ihr wörtlich der Putz von der Wand entgegen und eine Kernsanierung war unausweichlich.

Rund 30.000 Euro investierte die junge Konditormeisterin und bewies damit großen unternehmerischen Mut. Die Kundschaft dankt es ihr. Nicht nur die Stammkunden seien geblieben, auch viele neue Gäste haben den Weg gefunden.

"Ich bin zum vierten Mal hier und kann die Törtchen wirklich jedem empfehlen. Aber vielleicht nicht öfter als zweimal die Woche", lacht eine Kundin.