Ebbe in der Elbe: Amerikaner mit Flusskreuzer in Dresden gestrandet

Dresden - Nicht nur Dresdens Brunnen fehlt Wasser . Auch in der Elbe ist nach tagelanger Trockenheit mal wieder Ebbe. Mickrige 62 Zentimeter Pegelstand zwingen die Weiße Flotte nun zur Absage von Fahrten. Noch schlimmer trifft es allerdings ein Flusskreuzfahrtschiff: Dutzende Amerikaner sind quasi in Dresden gestrandet.

In der Elbe herrscht (mal wieder) "Ebbe". © Thomas Türpe

Die Dampfschifffahrt ist das Pegel-Leid auf der Elbe bereits gewohnt. Im vergangenen Jahr fuhren Dampfer noch bei rekordverdächtigen Tiefständen von 45 Zentimetern von der Albertbrücke zum Blauen Wunder und zurück. Auch jetzt finden die Stadtrundfahrten statt, Pillnitz und Meißen werden noch angefahren.

Allerdings fallen die Fahrten von Dresden in die Sächsische Schweiz bis einschließlich Montag aus, wie ein Sprecher mitteilt. Flussabwärts kann auf der "Weinstraße" der Halt Diesbar nicht bedient werden.

Problematisch ist die Ebbe für das 110 Meter lange und 1300 Tonnen schwere Flusskreuzfahrtschiff "Viking Astrild" (49 Schlafkabinen), das eigentlich zwischen dem tschechischen Děčín und der Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) verkehrt.

In Dresden wollte der moderne Kreuzer für zwei Nächte Halt machen, damit Gäste Ausflüge auch zur Bastei und nach Meißen unternehmen können.