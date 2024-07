Lebensgefahr am Zwingerteich: Gehweg gesperrt!

Zwei Zäune und etwas Flatterband sollen verhindern, dass der Weg am Zwingerteich betreten wird. © Max Patzig

Wer vom Postplatz kommend an der Ostra-Allee den Gehweg am Zwingerteich entlanggeht, wird an einer Stelle gestoppt. Mit vielen Ausrufezeichen wird gewarnt: "Achtung - Lebensgefahr", steht auf zwei A4-Zetteln in Klarsichtfolie geschrieben.

Zwei Zäune und etwas Flatterband sollen verhindern, dass Touristen und Einheimische auf dem beliebten Weg laufen. In der Gegenrichtung dasselbe.

Bei einem großen Baum soll ein Ast angeknackst sein. Dieser droht jetzt auf den Gehweg zu fallen. Das Problem wurde am Donnerstag festgestellt, wie eine Sprecherin von Schlösserland Sachsen als Grundstückseigentümer auf eine Anfrage von TAG24 erklärte.

Sollte dieser Ast einen Spaziergänger treffen, könnte dies tatsächlich sehr gefährlich sein.

Fußgänger sollten deshalb vom Zwingergarten auf den Weg direkt an der Ostra-Allee ausweichen. Schon an der Kreuzung zur Straße Am Zwingerteich kann man dann wieder den kleinen Park betreten.