Keine Mehrheit für den Dresdner "Walk of Fame"

Sollen am Pirnaischen Platz Fußabdrücke lokaler Promis eingelassen werden? Darüber wurde gestern Abend im Stadtbezirksbeirat Altstadt diskutiert. © Eric Münch

Demnach sollten nach Vorlage des Stadtbezirksamts Altstadt Aluminium-Fußabdrücke Dresdner Promis am Pirnaischen Platz eingelassen werden - fast wie in Hollywood, für schlappe 50.000 Euro, die Promis von einer Jury bestimmt. Doch der Stadtbezirksbeirat lehnte die Vorlage für den "Walk of Fame" ab!

Auf der gestrigen Sitzung des Stadtbezirksbeirats warb Initiator Frank Kebbekus vom Marketing-Club Dresden für das Projekt. "Wir glauben, dass wir einen großen Magneten damit schaffen, der Reichweite hat", pries er.

Und überzeugte so manchen Stadtbezirksbeirat - zumindest zum Teil. So befand Marko Beger (42) von der FDP: "Das ist ein richtig guter Ansatz und der Pirnaische Platz ist genau richtig gewählt."