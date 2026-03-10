Mit FKK? Kiesgrube Leuben soll offiziell Badesee werden

Dresden - Seit Jahrzehnten wünschen sich Dresdner eine richtige Badestelle an der Kiesgrube Leuben . Bislang ist der Wasserspaß dort verboten, forderte bereits Todesopfer. Nach Beschlüssen im Stadtrat plant die Verwaltung jetzt am südlichen See eine "geregelte unbewachte Badestelle".

Hier soll die offizielle Badestelle eingerichtet werden. © Helis Dresden

Wo heute immer wieder Müll zurückgelassen wird, verbotene Lagerfeuer und Grill-Feste gefeiert werden, Trampelpfade zu teils gefährlichen Abbrüchen führen, Familien und Spaziergänger unverhofft von Nacktbadern im Schilf überrascht werden, soll Ordnung einkehren und eine Naherholungsoase entstehen.

"Für mich ist das ein Glückstag", sagt Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt (59). Endlich werde an dem künstlichen See eine offizielle Badestelle eingerichtet, was sich Leute schon seit 30 oder 40 Jahren wünschten.

Als Standort wurde das nordöstliche Areal am Südsee bestimmt, wo bereits heute die meisten Leute (illegal) baden. Geprüft wurde bereits die Standsicherheit der Uferbereiche und der Seegrund.

Geplant sind ein flach auslaufender Strandbereich, die Abgrenzung der Badezonen (Nichtschwimmer und Schwimmer) auch zur Wasserskianlage durch Bojen, Beschilderung ("Baden auf eigene Gefahr"), barrierearme Zugänge, Sitze, Radständer und WC.