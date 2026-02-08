1.067
Verdächtige Vorfälle: SachsenEnergie warnt vor falschen Beratern
Dresden - Achtung, falsche Kundenberater unterwegs! Nach verdächtigen Vorfällen warnt SachsenEnergie vor Betrügern an Telefon oder Haustür.
Zuletzt hätten Dresdner Kunden öfter unangekündigte Anrufe oder Besuche vermeintlicher Berater gemeldet.
"Mit Betrugsmaschen wird versucht, die Kunden ohne ihr Wissen in einen neuen Vertrag zu drängen", weiß Sprecherin Nora Weinhold (42).
Sie rät: Kunden sollten sich stets den Dienstausweis zeigen lassen, auf die korrekte Dienstkleidung (grau mit Logo) achten.
Telefonisch gilt: keine Daten preisgeben, bei unbekannten Nummern misstrauisch bleiben und niemals deutlich "Ja" sagen. Sonst besteht Gefahr, unbemerkt in Betrugsverträge zu rutschen.
Titelfoto: Thomas Türpe