Verdächtige Vorfälle: SachsenEnergie warnt vor falschen Beratern

Dresden - Achtung, falsche Kundenberater unterwegs! Nach verdächtigen Vorfällen warnt SachsenEnergie vor Betrügern an Telefon oder Haustür.

SachsenEnergie warnt vor einer Betrugsmasche. © Thomas Türpe

Zuletzt hätten Dresdner Kunden öfter unangekündigte Anrufe oder Besuche vermeintlicher Berater gemeldet.

"Mit Betrugsmaschen wird versucht, die Kunden ohne ihr Wissen in einen neuen Vertrag zu drängen", weiß Sprecherin Nora Weinhold (42).

Sie rät: Kunden sollten sich stets den Dienstausweis zeigen lassen, auf die korrekte Dienstkleidung (grau mit Logo) achten.