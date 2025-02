Spielschiff "Johanna" soll Kinder erfreuen, aber echte Fähre steht vor dem Aus

Dresden - Freude in der Johannstadt! Nachdem der Piraten-Spielplatz am Elbufer Schiffbruch erlitten hatte, der kaputte Kahn abgebaut und wegen Geldmangels nicht ersetzt werden konnte, können sich Kinder jetzt endlich wieder richtig austoben: Die Stadt baute ein neues Spiel-Schiff auf - angelehnt an die echte Fähre "Johanna". Diese steht aktuell jedoch vor dem Aus.