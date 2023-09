Für den Naturschutz: Dresden sucht Brachen für neue Insektenhotels

Dresden - Das Projekt " Dresden blüht" will Blumenwiesen und Insektenhotels in der Stadt erweitern und damit das Insektensterben verringern. Die Stadt und der Verein "Jugend-Arbeit-Bildung" (JAB) rufen zur Beteiligung auf.

Vereinsleiterin Solveig Buder (52, l.), Projektleiterin Elisa Baumgarten (36) und Stadtgrün-Chef Detlef Thiel (61) suchen Brachflächen. © Norbert Neumann

Ob Hummeln, Wildbienen oder Schmetterlinge: Die Zahl der heimischen Insekten geht vor allem in der Stadt immer weiter zurück.

Der JAB hat sich zum Ziel gesetzt, Brachflächen in Blumenwiesen zu verwandeln. "Es können private oder städtische Flächen sein, bereits existierende Wiesen oder Flächen an Kitas, Schulen oder Pflegeheimen. Der Aufruf geht an alle", so Solveig Buder (52).

Die Vereins-Chefin verdeutlicht, dass es sich um keine einmalige Begrünung handelt, sondern um ein zukunftsträchtiges Projekt: "Sind die Blühflächen einmal angelegt, entstehen sie bei etwas Pflege jedes Jahr aufs Neue und ziehen Insekten an."

Gesucht sind Flächen von mindestens 100 Quadratmetern.