Fördergeld-Kürzungen treffen auch Jugendvereine

Wie geht es ab Januar mit dem Kindertreff KiBo weiter, sollte die kommunale Förderung wegfallen? © Ove Landgraf

Bereits geschlossen sind der Kinder- und Familientreff Mareicke in Prohlis, die Kontaktstelle Koitschgraben in Reick, das Familienzentrum Tapetenwechsel in Großzschachwitz, der offene Kindertreff Känguruh in der Neustadt, das Kindermedienzentrum Kiesel in Gorbitz sowie das Projekt Upfahrt in Weißig.

Weitere Schließungen stehen im Raum: Laut Rathaus-Vorlage sollen ab Januar Förderungen etwa für das Jugendhaus Alte Feuerwehr in Cossebaude oder den Kindertreff KiBo in Löbtau auslaufen. Ihr Fortbestand ohne Stadt-Gelder? Unwahrscheinlich.

"Dass dieser Ort plötzlich wegfallen soll, fühlt sich an, als würde man Familien in Löbtau den Boden unter den Füßen wegziehen", schlägt Mutter Jenny Uschkrath Alarm.

Kürzungen betreffen außerdem die Straßensozialarbeit, eine jugendspezifische Suchtberatungsstelle ... Auch ihnen streicht die Stadt Personal, sie bleiben aber arbeitsfähig.