Team-Lauf legt Innenstadt lahm: Welche Straßen heute gesperrt sind

Dresden - Am heutigen Mittwoch wird Dresden zur Laufstadt. Tausende Teilnehmer machen bei der REWE Team Challenge mit und versuchen, die fünf Kilometer lange Strecke vom Kulturpalast bis ins Rudolf-Harbig-Stadion (heile) hinter sich zu bringen. Autofahrer brauchen Geduld.

An der Lennéstraße ist die Polizei im Einsatz. Sie sperrt den Verkehr bei Eintreffen der Läufergruppen halbseitig zwischen Straßburger Platz und Lennéplatz.

Schon seit Dienstag ist die nördliche Fahrbahn der Wilsdruffer Straße vor dem Kulturpalast in Richtung Postplatz wegen Aufbauarbeiten für Autofahrer gesperrt.

Damit alle sicher am Ziel Dynamo-Stadion ankommen, müssen mehrere Straßen gesperrt werden. Verkehrseinschränkungen sind die Folge.

Damit alle Läuferinnen und Läufer mit Spaß bei der Sache sein und sicher laufen können, werden zahlreiche Straßen gesperrt. © Ove Landgraf

Das Terrassenufer ist von 15.30 Uhr bis 22.30 Uhr dicht, ebenso die Kleine Packhofstraße, die Ostra-Allee, der Postplatz und die Devrientstraße.



Im selben Zeitraum wird auch der Streckenabschnitt Rietschelstraße - Mathildenstraße - Blüherstraße gesperrt sein. Weil die Teilnehmer an dieser Stelle Pillnitzer und Grunaer Straße queren, regelt auch hier die Polizei den Verkehr.

Wer Hotels in der Innenstadt oder die Semperoper anfahren oder verlassen möchte, sollte ebenso den Anweisungen der Polizisten folgen. Hier wird der Verkehr in den Bereichen Ostra-Allee/Sophienstraße bzw. Devrientstraße/Kleine Packhofstraße in die richtigen Bahnen gelenkt.

Ein Rekord steht schon fest, bevor die ersten Läufer auf die Strecke gehen und um Bestzeiten kämpfen: Bei der diesjährigen REWE Team Challenge machen so viele Teilnehmer mit wie noch nie. 28.500 Läuferinnen und Läufer gehen laut den Organisatoren ab 17 Uhr am Kulturpalast an den Start.