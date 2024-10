Es geht los! Dresdens blaue Rohre verschwinden Stück für Stück

Endlich läuft der Abbau: Fachkräfte der Firma Brunnenbau Wilschdorf montieren die blauen Rohre ab. © Petra Hornig

Ab 1997 wurden die Leitungen genutzt, um Grundwasser aus Baugruben in die Elbe abzuleiten. Damit das Nass nicht die Bodenplatten nach oben drückt oder die Baustelle flutet.

Vom "Wiener Loch" am Hauptbahnhof, den Annenhöfen am Postplatz oder dem neuen Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz wurden so bis zu 60.000 Liter pro Stunde abgepumpt.

Mit Verschwinden der Baulücken und dem Abschluss der Tiefbauarbeiten fürs neue Hotel am Pirnaischen Platz liegen die stählernen Rohre seit Ende 2023 auf dem Trockenen.