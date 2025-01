Dresdens Gedächtnis: 765 Jahre Geschichte auf 54 Kilometern Papier

Dresden - Die 40 Mitarbeiter des Stadtarchivs feiern Jubiläum: Mit dem Umzug im Januar 2000 in die frühere Heeresbäckerei in der Albertstadt konnte Dresdens kollektives Gedächtnis in den vergangenen 25 Jahren zum größten Stadtarchiv der Republik ausgebaut werden. Hier lagern 765 Jahre Dresdner Geschichte.