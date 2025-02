REWE im Seidnitz Center macht dicht: Das erwartet Kunden zur Wiedereröffnung

Dresden - Der größte REWE-Markt in Dresden ist im kommenden Monat vorübergehend dicht.

Der REWE-Markt im Seidnitz Center bleibt bis Ende März geschlossen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wegen Umbaumaßnahmen schließt das REWE Center die Filiale im Seidnitz Center nach Ladenschluss am 1. März und will dann am 28. März um 7 Uhr wieder seine Pforten öffnen.

Kunden, die ihre Einkäufe per Abholservice tätigen wollen, müssen sich noch ein paar Tage länger gedulden: Die Abholstation soll am 31. März wieder geöffnet werden.

Zur Wiedereröffnung dürfen sich die Kunden auf einige Neuerungen freuen. Unter anderem soll der Frischebereich im Markt dank einer "Frischekur" aufgepäppelt werden, wie Stephanie Behrens, Leiterin der Pressestelle REWE Ost, gegenüber TAG24 am Donnerstag erklärte.

Als Teil dieser "Frischekur" werde der Kühlbereich erweitert sowie der hauseigene Imbiss "deli am Markt" ausgebaut und mit mehr Platz ausgestattet.

Mit Rabattaktionen sollen derweil die restlichen Tiefkühl-, Milch- und Wurstwaren noch vor der kurzzeitigen Schließung verkauft werden.