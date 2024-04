Dresdner Abenteuer-Spiel wird jetzt Sommerfest-tauglich

"Innside"-Verkaufs-Manager Marco Franke (28, l.) und "Epic Escape"-Entwickler Marlon Würffel (25) machen jetzt gemeinsame Sache. © Max Patzig

Marlon Würffel (25) von "Epic Escape" und Marco Franke (28) vom "Innside by Meliã"-Hotel an der Frauenkirche wollen gemeinsam für spannende Firmenfeiern sorgen. Dafür haben sie das Escape-Game "Catch Cobra", das an der frischen Luft gespielt wird, weiterentwickelt und verfeinert.

"Jetzt ist es möglich, am Innside zu enden, wo dann ein Buffet auf die Teilnehmer wartet", erklärt Spielentwickler Würffel.

Im Hotel kümmert sich das VEN-Restaurant dann um die Wünsche der Teilnehmenden. "In der typischen Qualität gibt's nach diesem Abenteuer entweder leichte, italienische Speisen oder aber ein deftiges Grillbuffet mit hochwertigem Fleisch aus der Region", weiß Sales-Manager Franke.

Würffel berichtet gegenüber TAG24, dass er und sein Team mehrere Anfragen bekommen habe, "wo sich Leute fragten, die 90 Minuten lang gemeinsam gespielt haben, wie es denn dann weitergehe". Weil es bis dahin keine Möglichkeiten für ihn gab, etwas anzubieten, ging er auf die Suche nach einer Anschlusslösung.

Diese fand sich schließlich im Januar, als der Hotel-Mitarbeiter selbst an solch einem Spiel teilnahm.