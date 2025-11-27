Dresdner betrauern Brücke, die es nicht mehr gibt

Dresden - 1970 war sie errichtet worden, jetzt hatte die Fußgängerbrücke an der S-Bahn-Haltestelle Industriegelände nach 55 Jahren ausgedient. Laut Einschätzung der Stadt war sie marode geworden. Nach erfolgreichem Abriss am vergangenen Sonntag gründete sich - was es nicht alles gibt! - jetzt eine Trauergemeinde. Diese beklagte am Donnerstag das Fehlen des "bedeutungsschwangeren Ortes".

Teils vermummt wurde das Fehlen der Fußgängerbrücke am Donnerstag beklagt. © Steffen Füssel

Abgetragen wurde der Brückenteil, der sich bislang über Straße und Straßenbahngleise spannte.

Der Abschnitt über den S-Bahn-Gleisen samt Treppe zum DB-Haltepunkt blieb stehen, wurde mit einem Bauteil verschlossen.

So weit, so gut.