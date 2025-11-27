Superblitzer versteckt sich in einer Kurve nahe der Elbe

Dresden - Auf der Pillnitzer Landstraße in Dresden sollten sich Autofahrer ordnungsgemäß an die Geschwindigkeits-Regeln halten. Wer dagegen verstößt, riskiert ein teures Foto vom Superblitzer. Der Enforcement Trailer überwacht Tempo 30 in Richtung Blaues Wunder.

Etwas versteckt ist der Superblitzer-Standort auf der Pillnitzer Landstraße. © TAG24

Die Radarfalle befindet sich seit Mittwochnachmittag auf der parallel zur Elbe führenden Straße, in Höhe der Einmündung zur Laubegaster Straße.

Wenn jemand aus Richtung Pillnitz kommt, kann es ihn leicht erwischen, weil sich der Blitzer-Anhänger in einer Kurve verbirgt.

Generell ist auf der Pillnitzer Landstraße Vorsicht geboten.

Größtenteils herrscht Tempo 30 in beide Richtungen, nur in manchen Passagen der schmalen Straße, die immer wieder auch von Fußgängern überquert wird, könnt Ihr auf 50 Stundenkilometer beschleunigen.