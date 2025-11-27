 3.213

Superblitzer versteckt sich in einer Kurve nahe der Elbe

Der Superblitzer steht nun in Dresden auf der Pillnitzer Landstraße und löst dort aus, wenn Autofahrer schneller als Tempo 30 fahren.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Auf der Pillnitzer Landstraße in Dresden sollten sich Autofahrer ordnungsgemäß an die Geschwindigkeits-Regeln halten. Wer dagegen verstößt, riskiert ein teures Foto vom Superblitzer. Der Enforcement Trailer überwacht Tempo 30 in Richtung Blaues Wunder.

Etwas versteckt ist der Superblitzer-Standort auf der Pillnitzer Landstraße.  © TAG24

Die Radarfalle befindet sich seit Mittwochnachmittag auf der parallel zur Elbe führenden Straße, in Höhe der Einmündung zur Laubegaster Straße.

Wenn jemand aus Richtung Pillnitz kommt, kann es ihn leicht erwischen, weil sich der Blitzer-Anhänger in einer Kurve verbirgt.

Generell ist auf der Pillnitzer Landstraße Vorsicht geboten.

Größtenteils herrscht Tempo 30 in beide Richtungen, nur in manchen Passagen der schmalen Straße, die immer wieder auch von Fußgängern überquert wird, könnt Ihr auf 50 Stundenkilometer beschleunigen.

Dieser Blitzer-Anhänger befand sich zuletzt auf der Bautzner Straße stadtauswärts, steht nun auf der Loschwitzer Elbseite.  © TAG24
Tempo 30 lautet das Gebot.  © TAG24

In Richtung Körnerplatz steht außerdem ein fester Blitzer-Kasten, der zu den Spitzenreitern bei der Ahndung von Tempo-Verstößen in Dresden zählt.

