16.07.2026 06:39 Dresdner Bibos gönnen sich eine Pause

Die Städtischen Bibliotheken Dresden bleiben ab nächster Woche Montag bis zum 26. Juli wegen Wartungsarbeiten am EDV-Ausleihsystem komplett geschlossen.

Von Benjamin Schön

Dresden - Wer in den Sommerferien Bücher ausleihen oder zurückgeben möchte, sollte vorausplanen: Die Städtischen Bibliotheken Dresden bleiben ab nächster Woche Montag bis zum 26. Juli wegen Wartungsarbeiten am EDV-Ausleihsystem komplett geschlossen.

Wer Medien ausgeliehen hat, muss sich aber keine Sorgen machen: In den Schließungszeitraum fallen keine Rückgabetermine. © Thomas Türpe Betroffen sind alle Standorte. Die Zentralbibliothek im Kulturpalast bleibt zusätzlich am 27. und 28. Juli geschlossen, die Bibliothek Blasewitz öffnet erst wieder nach dem 29. Juli.