Dresdner Bibos gönnen sich eine Pause
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Dresden - Wer in den Sommerferien Bücher ausleihen oder zurückgeben möchte, sollte vorausplanen: Die Städtischen Bibliotheken Dresden bleiben ab nächster Woche Montag bis zum 26. Juli wegen Wartungsarbeiten am EDV-Ausleihsystem komplett geschlossen.
Betroffen sind alle Standorte.
Die Zentralbibliothek im Kulturpalast bleibt zusätzlich am 27. und 28. Juli geschlossen, die Bibliothek Blasewitz öffnet erst wieder nach dem 29. Juli.
Auch die Rückgabeautomaten in der Bibliothek Neustadt und der Zentralbibliothek sind während der Schließung außer Betrieb. Das digitale Angebot der "eBibo" steht weiterhin unbegrenzt zur Verfügung.
Titelfoto: Thomas Türpe