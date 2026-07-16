Neuer Imbiss auf der Stauffenbergallee heißt nicht nur Taxifahrer willkommen

2.135 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Zum Neustart seines Imbiss auf der Stauffenbergallee hat sich der Inhaber eine Sonderaktion für Taxifahrer überlegt. Doch auch andere sind willkommen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Neuer Imbiss-Alarm auf der Stauffenbergallee: Nachdem hier jahrelang "Berti's Imbiss" Brummifahrer und Polizisten mit Bockwurst versorgt hatte, war seit Corona tote Hose. Zum Neustart hatte sich der neue Budenbetreiber Mario Zichner (55) am Mittwoch nun eine besondere Aktion ausgedacht.

Imbissbuden-Besitzer Mario Zichner (55) bereitet all seine Speisen "mit Liebe zu". Pro Tag bietet er dabei zwei Gerichte an.
Imbissbuden-Besitzer Mario Zichner (55) bereitet all seine Speisen "mit Liebe zu". Pro Tag bietet er dabei zwei Gerichte an.  © Steffen Füssel

"'Taxitag'. Das ist eine Sonderaktion, um die Arbeit der Taxifahrer zu würdigen. Sie bekommen Kaffee und Bockwurst umsonst." Der gelernte Fleischer hat den Kult-Standort dabei schon vor zwei Wochen wiederbelebt und kocht alle Gerichte à la Hausmannskost selbst.

Dass der 55-Jährige den Imbiss wiedereröffnete, geschah eher aus der Not heraus: "Mir gehört das Restaurant 'Anno Domini'. Die Kosten sind aber nicht mehr händelbar. Ich musste vorübergehend schließen."

Für ihn am Imbiss jetzt umso schöner: "Alle kommen zusammen. Von der Polizei, der Justiz, den Lkw-Fahrern bis hin zu den Leuten, die gerade aus dem Knast entlassen wurden."

Dresden: Dresdner Bibos gönnen sich eine Pause
Dresden Lokal Dresdner Bibos gönnen sich eine Pause

Auch Taxifahrerin Kathleen (48) ließ sich die gestrige Aktion nicht entgehen: "Die eigene Arbeit wird mal anerkannt, das ist ein schönes Gefühl."

Die Taxifahrer Kathleen (48) und Thomas (63) werden ihren Fahrgästen nun von dem neuen Imbiss auf der Stauffenbergallee vorschwärmen.
Die Taxifahrer Kathleen (48) und Thomas (63) werden ihren Fahrgästen nun von dem neuen Imbiss auf der Stauffenbergallee vorschwärmen.  © Steffen Füssel
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Taxi-Fahrer sind begeistert von "Zichis Imbiss"

Denn in der Taxi-Branche herrscht sonst ein anderer Ton: "Wenn Kollegen einem erzählen, wie es nach der Wende war: Da haben sich die Fahrgäste noch über einen gefreut. Heutzutage sind alle gestresst."

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas (63) hat sie sich deshalb besonders auf ihre Mittagspause bei "Zichis Imbiss" gefreut: "Es schmeckt mega, kann man zu Hause fast nicht besser."

Das entzückt vor allem "Zichi": "Mittlerweile bin ich zuversichtlich, aber natürlich zweifle ich immer mal wieder."

Titelfoto: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Lokal: