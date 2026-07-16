Neuer Imbiss auf der Stauffenbergallee heißt nicht nur Taxifahrer willkommen

Dresden - Neuer Imbiss-Alarm auf der Stauffenbergallee: Nachdem hier jahrelang "Berti's Imbiss" Brummifahrer und Polizisten mit Bockwurst versorgt hatte, war seit Corona tote Hose. Zum Neustart hatte sich der neue Budenbetreiber Mario Zichner (55) am Mittwoch nun eine besondere Aktion ausgedacht.

Imbissbuden-Besitzer Mario Zichner (55) bereitet all seine Speisen "mit Liebe zu". Pro Tag bietet er dabei zwei Gerichte an. © Steffen Füssel

"'Taxitag'. Das ist eine Sonderaktion, um die Arbeit der Taxifahrer zu würdigen. Sie bekommen Kaffee und Bockwurst umsonst." Der gelernte Fleischer hat den Kult-Standort dabei schon vor zwei Wochen wiederbelebt und kocht alle Gerichte à la Hausmannskost selbst.

Dass der 55-Jährige den Imbiss wiedereröffnete, geschah eher aus der Not heraus: "Mir gehört das Restaurant 'Anno Domini'. Die Kosten sind aber nicht mehr händelbar. Ich musste vorübergehend schließen."

Für ihn am Imbiss jetzt umso schöner: "Alle kommen zusammen. Von der Polizei, der Justiz, den Lkw-Fahrern bis hin zu den Leuten, die gerade aus dem Knast entlassen wurden."

Auch Taxifahrerin Kathleen (48) ließ sich die gestrige Aktion nicht entgehen: "Die eigene Arbeit wird mal anerkannt, das ist ein schönes Gefühl."