Dresdner Muckibude plötzlich mit neuem Namen: Was steckt dahinter?

Dresden - Nach 26 Jahren verabschiedet sich das Dresdner Fitnessstudio Quickfit im historischen Straßenbahnhof Mickten vom alten Namen. Ab sofort trainieren die rund 3500 Mitglieder unter der Marke "MyGym".

Für Betreiber Heiko Poland (47) sollte Fitness irgendwann so selbstverständlich sein wie Körperhygiene. © Steffen Füssel

Für Chef Heiko Poland (47) ist das ein Schritt in die Zukunft – auch wenn etwas Wehmut dabei ist. "Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man sein Kind plötzlich anders nennen. Da ist ein weinendes Auge dabei – aber auch absoluter Optimismus."

Poland kam 2000 als Student und erster Mitarbeiter ins damalige Quickfit. Eigentlich nur als Nebenjob, doch er blieb. Seit 2006 ist er selbstständig und führt das Studio.

Heute wird auf etwa 1000 Quadratmetern mit über 100 Geräten trainiert. Der Wechsel zur Franchise-Marke "MyGym" soll das Studio für die Zukunft stärken.

"Die Branche verändert sich stark. Als Einzelkämpfer wird es schwieriger", sagt Poland. "Mit MyGym habe ich eine andere Strahlkraft."