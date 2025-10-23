Umfrage offenbart: Im Dresdner Zentrum fühlen sich viele Bürger unwohl

Dresden - Was taugt die Dresdner Innenstadt als Einkaufsstandort? Eine neue Umfrage des City-Managements Dresden zeigt: Viele Passanten haben ein ambivalentes Verhältnis zum Stadtzentrum.

Viele Kunden sehen das Einkaufserlebnis im Zentrum (hier die Prager Straße) mit gemischten Gefühlen. © imago/Max Stein

Im Sommer nahmen 1144 Bürger und Unternehmer an einer Befragung teil, die über Mittel aus dem Bundesförderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) finanziert wurde.

Das Ergebnis der Online-Umfrage fällt gemischt aus: Zwar loben viele die gute Erreichbarkeit und das breite Angebot an Geschäften, doch der Wohlfühlfaktor bleibt zurück.

Fehlende Parkplätze, ein Unsicherheitsgefühl und mangelnde Sauberkeit schrecken Kundschaft ab.

Kurzfristig fordert das privatwirtschaftlich getragene City Management eine stärkere Präsenz des Stadtordnungsdienstes, insbesondere in den Abendstunden an neuralgischen Punkten. Auch die Stadtreinigung solle ihre Reinigungsintervalle erhöhen - was allerdings nur mit gesicherter Finanzierung möglich sei.