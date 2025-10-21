Kampf gegen den Leerstand: Kann Dresdens Zentrum so lebendig bleiben?

Dresden - Wie lässt sich in Zeiten der Bestellung per Mausklick der Leerstand im Dresdner Zentrum bekämpfen und der Handel wiederbeleben? Drei Jahre lang bot ein Bundesförderprogramm der Stadt die Möglichkeit, auf diese Fragen passende Antworten zu finden.

Hat mit Leerstand zu kämpfen: die Wilsdruffer Straße in Richtung des Pirnaischen Platzes. © Thomas Türpe

Seit 2022 wurden im Rahmen des Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) insgesamt 25 Teilprojekte in der Altstadt und der Inneren Neustadt gefördert. Ziel war es, neue Impulse für das Leben und Arbeiten zu gewinnen.

Von den eingesetzten 2,4 Millionen Euro stammten 1,8 Millionen Euro aus Berlin. Doch welche Projekte wurden damit angeschoben?

Die "Kreativ.Raum.Börse" (37.000 Besucher in zwei Jahren) verwandelte für 900.000 Euro leerstehende Ladenflächen in Pop-up-Galerien, Ateliers oder kleine Festivals. Die Philosophie der kreativen Köpfe: Leerstand nicht als Krise, sondern als Chance begreifen.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) lobte die Initiative: "Sie leistet einen wichtigen Beitrag zu der Frage, wie Ladenlokale in Zeiten des Internethandels sinnstiftend besetzt werden können."