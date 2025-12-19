Dresdner Musikhochschule hat neuen Kanzler

Dresden - Am 1. Januar 2026 übernimmt Michael Schmischke als jüngster Kanzler Deutschlands die Leitung der Musikhochschule. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU ) überreichte ihm die Ernennungsurkunde.

Michael Schmischke wird der neue Kanzler der Musikhochschule. © privat

Er freue sich auf die Herausforderung und schätze das akademische Umfeld, das von Vielfalt und Zusammenarbeit geprägt sei, so Schmischke.

Der neue, 1996 in Rodewisch geborene, promovierte Kanzler war zuletzt im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft tätig.