Dresdner Musikhochschule hat neuen Kanzler
Dresden - Am 1. Januar 2026 übernimmt Michael Schmischke als jüngster Kanzler Deutschlands die Leitung der Musikhochschule. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU) überreichte ihm die Ernennungsurkunde.
Er freue sich auf die Herausforderung und schätze das akademische Umfeld, das von Vielfalt und Zusammenarbeit geprägt sei, so Schmischke.
Der neue, 1996 in Rodewisch geborene, promovierte Kanzler war zuletzt im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft tätig.
Laut Lars Seniuk, Rektor der Musikhochschule, hat die Auswahlkommission einstimmig für Schmischke votiert.
Dessen Amtszeit als Kanzler beträgt acht Jahre.
Titelfoto: privat