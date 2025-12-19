Wegen Explosion: Hier muss kontaminiertes Erdreich in Dresden ausgetauscht werden

Dresden - Laster und Bagger rollen am nordöstlichen Rand des Industriegeländes in der Albertstadt: An der Meschwitzstraße werden 4000 Kubikmeter kontaminiertes Erdreich ausgetauscht, um die Grundlage für Hallen für Handwerker und Kleinunternehmer zu schaffen.

Rund 4000 Kubikmeter Erde werden an der Meschwitzstraße ausgetauscht. © Eric Münch

Ab 1875 befand sich auf dem Grundstück eine Munitionsfabrik und Artilleriewerkstatt, zeitweise arbeiteten dort bis zu 3500 Menschen.

Die Explosion eines Magazindepots im Jahr 1916 (3 Tote, 20 Verletzte) zerstörte über einen Kilometer Gleisanlagen sowie mehr als zwei Dutzend Gebäude und verteilte giftige Chemikalien im Boden.

Zu DDR-Zeiten zog das VEB Kraftfahrzeuginstandsetzungswerk auf das Gelände, wodurch weitere Belastungen hinzukamen.

Bis heute lassen sich dort Schadstoffe wie Schwermetalle, Ölreste und andere gesundheitsgefährdende Substanzen nachweisen. Nun aber kommt Bewegung in die seit Jahrzehnten brachliegende Fläche.