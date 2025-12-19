Neben "dm" und Social Media: Influencerin Joelle verzaubert seit Jahren auf dem Striezelmarkt

Dresden - Die meisten kennen Joelle Mißler (21) wahrscheinlich aus der Drogerie "dm" oder als Influencerin - doch auch auf dem Dresdner Striezelmarkt ist sie schon lange ein bekanntes Gesicht. Im Gespräch mit mir, TAG24 -Redakteurin Janina Rößler (23), erzählte sie von ihrer Geschichte.

Joelle Mißler (21) ist in diesem Jahr als Goldmarie auf dem Striezelmarkt zu sehen. © Eric Münch

2013 begann alles: Damals bewarb sich die kleine Joelle als Pfefferkuchen-Prinzessin - und wurde abgelehnt.

Davon ließ sie sich jedoch nicht entmutigen und versuchte es ein Jahr später erneut - diesmal mit Erfolg! 2014 wurde sie als Pfefferkuchen-Prinzessin gekrönt.

Als sie dann das erste Mal auf die Bühne musste, hatte sie noch ganz schön Lampenfieber und war kurz davor, einen Rückzieher zu machen, wie sie erklärte - dennoch zog sie es durch.

"Das war für mich auch der Beginn, dass ich über mich selbst hinausgewachsen bin, und das war echt gut für meine persönliche Entwicklung", so Joelle.

Seit mittlerweile elf Jahren engagiert sich die 21-Jährige nun ehrenamtlich auf dem Striezelmarkt und hat schon die ein oder andere Rolle übernommen. Neben ihrem königlichen Amt trat sie als Dornröschen und Striezelkind auf - seit einigen Jahren spielt sie die Rolle der Goldmarie.

Nicht nur sie macht das ehrenamtlich, sondern auch viele weitere Performer: "Wir sind wie so eine kleine Familie. Wir haben richtig viel Spaß, und jedes Jahr ist so besonders an sich."

Sie fügte hinzu: "Wir sind fast alle ehrenamtlich hier dabei - trotz dessen machen wir das alle mit Herz und mit ganz viel Freude, weil wir einfach die Kinder und Erwachsenen jeden Tag glücklich sehen!"