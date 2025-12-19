Neben "dm" und Social Media: Influencerin Joelle verzaubert seit Jahren auf dem Striezelmarkt
Dresden - Die meisten kennen Joelle Mißler (21) wahrscheinlich aus der Drogerie "dm" oder als Influencerin - doch auch auf dem Dresdner Striezelmarkt ist sie schon lange ein bekanntes Gesicht. Im Gespräch mit mir, TAG24-Redakteurin Janina Rößler (23), erzählte sie von ihrer Geschichte.
2013 begann alles: Damals bewarb sich die kleine Joelle als Pfefferkuchen-Prinzessin - und wurde abgelehnt.
Davon ließ sie sich jedoch nicht entmutigen und versuchte es ein Jahr später erneut - diesmal mit Erfolg! 2014 wurde sie als Pfefferkuchen-Prinzessin gekrönt.
Als sie dann das erste Mal auf die Bühne musste, hatte sie noch ganz schön Lampenfieber und war kurz davor, einen Rückzieher zu machen, wie sie erklärte - dennoch zog sie es durch.
"Das war für mich auch der Beginn, dass ich über mich selbst hinausgewachsen bin, und das war echt gut für meine persönliche Entwicklung", so Joelle.
Seit mittlerweile elf Jahren engagiert sich die 21-Jährige nun ehrenamtlich auf dem Striezelmarkt und hat schon die ein oder andere Rolle übernommen. Neben ihrem königlichen Amt trat sie als Dornröschen und Striezelkind auf - seit einigen Jahren spielt sie die Rolle der Goldmarie.
Nicht nur sie macht das ehrenamtlich, sondern auch viele weitere Performer: "Wir sind wie so eine kleine Familie. Wir haben richtig viel Spaß, und jedes Jahr ist so besonders an sich."
Sie fügte hinzu: "Wir sind fast alle ehrenamtlich hier dabei - trotz dessen machen wir das alle mit Herz und mit ganz viel Freude, weil wir einfach die Kinder und Erwachsenen jeden Tag glücklich sehen!"
Als Goldmarie verteilt Joelle Mißler Geschenke an benachteiligte Kinder
Auch in diesem Jahr ist sie wieder als Striezelfigur tätig und übernimmt die Rolle der Goldmarie.
Vor wenigen Tagen durfte ich Joelle bei einem ganz besonderen Event des Striezelmarkts begleiten. Bei der Benefizveranstaltung "Weihnachten im Rathaus" wurden benachteiligte Kinder reichlich beschenkt und durften sich über eine schöne Show mit den Striezelfiguren freuen.
Joelle selbst verteilte in diesem Jahr die Geschenke und zauberte damit Hunderten von Kindern ein Lächeln ins Gesicht.
"Das ist immer ein ganz emotionaler Moment, weil man hier einfach wirklich sieht, wie sehr sich die Kinder über ihre Geschenke freuen", erklärte die 21-Jährige.
Joelle Mißler war schon als Kind ein Fan von "dm"
Nachdem die Veranstaltung vorbei war, machten wir uns gemeinsam auf den Weg zum Postplatz - denn dort arbeitet sie.
Neben dem Striezelmarkt ist "dm" ein großer Bestandteil in ihrem Leben. Schon als Kind war sie ein riesiger Fan der Drogeriekette - dass sie irgendwann dort arbeiten wollte, war ihr schon immer klar.
Sie war zudem großer Fan von Bianca Heinicke (32, ehemals "BibisBeautyPalace"), die 2015 ihre "bilou"-Duschschäume auf den Markt brachte - natürlich auch bei "dm".
Jedes Mal, wenn eine neue Sorte erschien, stand die heute 21-Jährige im Laden und war eine der Ersten, die den Schaum ergatterte - irgendwann kannten die Mitarbeiter sie sogar!
Joelle dachte sich: "Warum nicht dort arbeiten, wo ich als Erste an den Produkten dran bin?"
Kurz darauf folgten dann Praktikum, Ausbildung und Weiterbildung als Ausbilderin bei "dm". Auch an ihrer Social-Media-Karriere war Bianca Heinicke nicht ganz unschuldig - durch ihre Videos wurde Joelle dazu inspiriert, selbst damit anzufangen.
Seit 2020 postet sie regelmäßig Videos von ihrem Arbeitstag, teilt Tipps und Tricks oder gibt Produktempfehlungen.
Heute zahlt sich ihr Engagement voll aus: Joelle ist Teil des "dm"-Creator-Programms, bei dem die Drogeriekette mit verschiedenen Influencern zusammenarbeitet. Ihre Kollegen und ihre Chefin unterstützen sie dabei komplett.
Im vergangenen Jahr wurde sie sogar das Gesicht der "dm"-Ausbildungskampagne - ein Wunsch, den sie schon lange verfolgte.
Titelfoto: Montage: Eric Münch