Dresdner Rauschebart Hendrik sucht dringend neue Weihnachtsmänner!

Dresden - Hohoho! Die schönste Zeit des Jahres naht und viele Familien wollen ihre Kinder an Heiligabend wieder mit dem Weihnachtsmann überraschen. Das merkt vor allem Hendrik Scholz (47): Der Chef-Santa-Claus vermittelt Rauschebärte in Dresdens Wohnzimmer - und kann sich vor Buchungsanfragen kaum noch retten.

Die Geschenke werden unauffällig kurz vor der Bescherung übergeben, Santa Claus meldet sich via Anruf oder SMS.

Ein Besuch dauert rund 15 Minuten, kostet 65 Euro. Zur Vorbereitung auf die Kinder können Eltern dem Weihnachtsmann zuvor über das Buchungs-Portal Informationen oder Wünsche (Gedichte, Lieder etc.) übermitteln.

"Im letzten Jahr waren wir wieder mit 15 Weihnachtsmännern unterwegs, besuchten etwa 300 Familien", so Scholz, der selbst mit ausrückte. "Es macht große Freude, die strahlenden Kinderaugen zu sehen. Spannend ist es auch, denn jede Familie ist anders."

2008 verteilte der Dresdner im roten Kostüm mit weißem Bart in einem Kindergarten selbst Geschenke, gründete dann seinen "Weihnachtsmann-Service Dresden ".

Weihnachtsmänner dringend gesucht: Wer selbst mal Santa Claus sein möchte, kann sich jetzt noch bewerben. © Eric Münch

Um alle Familien bedienen zu können, sucht Scholz jetzt weitere Weihnachtsmänner und Engel (Frauen) für Heiligabend und die beiden Feiertage.

"Man sollte gut mit Kindern umgehen und Deutsch sprechen können, ein Auto haben. Statur und Alter sind egal. Wir stellen Kostüm, Umschnallbauch, Plüschbart, Sack und Route", sagt er.

Seine Weihnachtsmänner verdienen 43 Euro pro Auftritt. "Allein wegen des Geldes macht es aber keiner", sagt Scholz.

Als Weihnachtsmann ist ihm neben glücklichen auch ein trauriges Erlebnis in Erinnerung: "Einmal sollte ich einem Jungen keine Geschenke geben. Die Eltern wollten ihrem Kind so einen Denkzettel erteilen", sagt Scholz. "Solche Aufträge nehmen wir aber nicht mehr an."