Dresdner Seestraße schaltet auf Wintermodus

Von Lennart Zielke

Dresden - Mit dem Ende des Sommers wird ein Teil des Mobiliars auf der Seestraße wieder abgebaut. Viele der Einrichtungsgegenstände bleiben jedoch auch im Winter stehen – und die Stadt schmiedet bereits Pläne für die nächste Saison.

Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne, 2.v.l.) und Vertreter der Verwaltung befürworten die Verkehrsberuhigung. © Thomas Türpe Seit 2024 dient das 240 Meter lange Verbindungsstück zwischen Altmarkt und Prager Straße in den Sommermonaten als "grüne Flaniermeile". Ohne Autoverkehr, dafür mit Hochbeeten, Sitzgelegenheiten (Parklets) und breiteren Fußwegen wirkt sie fast wie ein Wohnzimmer unter freiem Himmel. Rund 500.000 Menschen passieren die Seestraße monatlich, viele von ihnen bewerten die Gestaltung laut Stadtverwaltung positiv. Deshalb soll ein Großteil der Möbel auch im Winter bleiben – darunter die Beete mit winterfesten Pflanzen und die Sitzgelegenheiten. Nur die Podeste und bunten Stühle am südlichen Eingang werden demontiert und eingelagert.

Ausspannen nach dem Bummeln: Die Parklets bieten Passanten während der Sommermonate eine willkommene Sitzgelegenheit. © Thomas Türpe

Im Frühjahr 2026 soll die Straße erneut aufgewertet werden – geplant sind unter anderem zusätzliche große Pflanzkübel aus Metall. Ein Planungsbüro prüft zudem, ob feste, bodengebundene Baumpflanzungen und neue Radabstellanlagen möglich sind. Von den 68.000 Euro für Begrünung und Ausstattung der Seestraße stellte der zuständige Stadtbezirksbeirat Altstadt dieses Jahr rund 80 Prozent bereit.

"Gute Balance" - ein Kommentar von Lennart Zielke

TAG24-Redakteur Lennart Zielke. © Philipp Thomas