Heizkosten-Ärger: Linke unterstützt Vonovia-Mieter

Laut den Linken liegt der Schaden durch fehlerhafte Heizkostenabrechnungen bei knapp 30.000 Euro. Die Partei will betroffenen Mietern helfen.

Von Lennart Zielke

Dresden - In Dresden-Pieschen sollen laut den Dresdner Linken 193 Vonovia-Mieter fehlerhafte Heizkostenabrechnungen erhalten haben. Grund seien fehlende Wärmemengenzähler, die seit 2014 Pflicht sind.

Zu hohe Nebenkosten? In Pieschen diskutieren darüber knapp 200 Mieter von Vonovia.  © imago stock&people

Der Schaden liegt nach Angaben der Partei bei rund 30.000 Euro, ein Mieter habe bereits 120 Euro zurückerhalten.

"Wenn die Vonovia weiterhin behauptet, in Dresden professionell und korrekt abzurechnen, dann scheint sich die Professionalität wohl auf ihr seit 10 Jahren rechtswidriges Verhalten zu beziehen", sagte Linken-Chef Florian Berndt (25).

Die Partei wolle Betroffene nun mit Widerspruchsschreiben unterstützen.

Vonovia weist die Vorwürfe zurück. Man halte sich an die rechtlichen Regeln, erklärte ein Sprecher.

Neben Partei-Kollegen: Dresdens Linken-Chef Florian Berndt (25, 3.v.l.).  © PR/Christopher Colditz

Fehle ein Wärmemengenzähler, hätten Mieter ein Kürzungsrecht von 15 Prozent, das sie zunächst selbst geltend machen müssten. Am 22. Oktober will die Linke in Pieschen mit Haustürgesprächen über das Thema informieren.

Titelfoto: Fotomontage: imago stock&people//PR/Christopher Colditz

