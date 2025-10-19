Zu teuer: Begrünte Kreuzstraße ist vorerst vom Tisch

Eigentlich will Dresden mehr Straßenbäume pflanzen. Doch die Kosten für eine geplante Begrünung zwischen Kreuzkirche und Gewandhaus-Hotel sind immens.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Eigentlich will Dresden grüner werden, neue Straßenbäume pflanzen. Doch nun legt das Rathaus ein ambitioniertes Begrünungsprojekt zwischen Kreuzkirche und Gewandhaus-Hotel auf Eis. Die Kosten sind unbezahlbar.

Auf der Kreuzstraße könnte ein Fußgänger-Paradies entstehen. © Kretzschmar & Partner, Freie Landschaftsarchitekten mbB Seit über fünf Jahren laufen Planungen darüber, einen etwas über hundert Meter langen Abschnitt auf der Kreuzstraße umzugestalten. Ziel: eine "Begrünung und Aufwertung des Straßenraumes" in der hochversiegelten Innenstadt. Gehwege sollen breiter, Tische und Stühle installiert, Bäume gepflanzt werden. Im März 2021 bestätigte der Stadtrat das Planungskonzept - doch die Stadtverwaltung verfolgt es wegen hoher Kosten nicht weiter. Die Pflanzung von 21 Bäumen verschiedener Arten (u.a. Tulpenbaum, Trompetenbaum, Blasenesche) würde 300.000 Euro verschlingen. Dresden Lokal Kanalbau unter der Straße: Königsbrücker wird enger Weitere zwei Millionen Euro würden neue Bodenbeläge, die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone und "attraktive Freisitzbereiche durch hochwertige Bestuhlung, Sonnenschirme und Pflanzkübel" kosten. Viel zu teuer für die Stadt Dresden - sie wollte Fördermittel einwerben, um das Vorhaben zu bezahlen. Doch die Förderanträge für das Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" wurden abgelehnt, teilt ein Sprecher auf Anfrage von TAG24 mit. Die Fördermittel-Akquise werde aber fortgesetzt.

Wird der Rathaus-Plan umgesetzt, fallen diese 23 Anwohnerparkplätze weg. © Steffen Füssel

Wann die Finanzierung steht, das Grün-Projekt letztlich umgesetzt werden kann? Völlig offen. Gegenüber TAG24 will die Verwaltung selbst keine Aussage treffen. Sowieso müsste der Stadtrat die Finanzierung noch absegnen.

Umsonst geplant?