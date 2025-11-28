Dresdner Spitzenkoch jagt Braten selbst

Dresden - Jetzt wird es wild bei (Ex-)Fischkoch Gerd Kastenmeier (56)! Denn der Wahl- Dresdner erlegt selbst, was auf den Teller kommt.

Gerd Kastenmeier bei der Treibjagd. Die auffällige Jacke verhindert, dass er selbst angeschossen wird. © privat

Längst werden nicht nur Zander, Hummer oder Austern serviert. Momentan stehen auch Wildgerichte auf der Karte des Kempinski-Restaurants "Kastenmeiers".

Der Gast kann davon ausgehen, dass der Chef höchstpersönlich Hirsch und Wildschwein aufs Korn genommen hat.

"Die Jagdgewehre habe ich vor 18 Jahren von meinem Vater geerbt. Damit ich sie behalten konnte, bin ich in einen Schützenverein eingetreten", erzählt Kastenmeier.

Erst vor drei Jahren hat er sich intensiver mit der Jagd beschäftigt und mit Bravour den Jagdschein bestanden.