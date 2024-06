Welche Anlage wie oft fotografiert: So blitzt sich Dresden die Stadtkasse voll!

Dresden - Seit Mai testet das Rathaus einen als Anhänger getarnten Super-Blitzer . Der mobile Kasten erwischte an verschiedenen Standorten bereits Tausende Fahrer. Damit löst er den bisherigen "Shooting-Star" ab: Der stationäre Blitzer an der Güntzstraße schoss 2023 fast 20.000 (!) Fotos, nachdem es im Jahr davor nur wenige Hundert waren.

Schlusslicht ist der Blitzer an der Schlüterstraße in Gruna mit 261 Fotos (für knapp 17.000 Euro). Insgesamt lösten die 24 Messanlagen der Stadt fast 90.000-mal (2022: 76.400) aus, spielten rund 4,1 Millionen Euro (2022: 3,4 Millionen) ein.

Zum Vergleich Platz zwei: Auf der verkehrsintensiveren Waldschlößchenbrücke rauschten in beide Fahrtrichtungen "nur" 12.167 Fahrer in die Foto-Falle, drückten insgesamt rund 647.000 Euro ab.

Kurios: Der feste Blitzer am Seniorenheim an der Güntzstraße (nahe Sachsenallee) gehörte im Jahr 2022 noch zu den "schwächsten" Kästen. Er blitzte in Fahrtrichtung Straßburger Platz gerade mal 454 Fahrer, spielte 18.730 Euro Bußgeld ein, wie die städtische Blitzer-Bilanz zeigt.

Auch in diesem Jahr erwischt es dort noch jede Menge Fahrer: Bis Ende März löste die Anlage 3490-mal aus. Das sind in etwa so viele wie im ersten Monat nach der Geschwindigkeits-Umstellung. "Die Verkehrsteilnehmer gewöhnen sich demnach langsam an den Blitzer", sagt Dresdens Ordnungsbürgermeisterin Eva Jähnigen (58, Grüne).

Dafür ist der neue Blitzer-Anhänger (misst in beide Richtungen) nun der "Shooting-Star". In seiner ersten Woche stellte ihn das Rathaus erst an der Umleitungsstrecke Kipsdorfer Straße, dann an der Pillnitzer Landstraße auf. Bis Ende Mai blitzte er bereits 5212 Mal.

Das Rathaus entscheidet über weitere Standorte "situativ" - vor allem, um die Schulwegsicherheit zu verbessern. Aktuell blitzt der Anhänger an der Tharandter Straße.