Schweren Herzens: "Wolle" gibt Sushi-Lokal an Konkurrenz weiter

Dresden - Alles Maki oder was? Wo Sushi dran stand, ist auch künftig Sushi drin! Gastronom Wolfgang Förster (70) hat seine "Sushi&Wein"-Villa in Radebeul vermietet - ausgerechnet an seinen härtesten Konkurrenten "Mikado".

Thi Hanh Ha (46), Wolle Förster (70) und Van Giang Phan (45, v.l.) freuen sich im TukTuk vorm alten "Sushi&Wein" auf die neue Ära als "Mikado". © Petra Hornig

Erst im Mai hatte Förster sein 2010 eröffnetes "Sushi&Wein"-Restaurant an der Dresdner Straße geschlossen.

"In 15 Jahren habe ich 7,2 Millionen Euro Umsatz in diesem Lokal gemacht, hatte aber auch 4,1 Millionen Euro Personalkosten. Das war mir zu hoch. Und mit 70 Jahren will ich mich auf ein paar Geschäfte konzentrieren", erklärt Wolle.

Kaum stand die Villa zum Verkauf und zur Vermietung, hagelte es Anfragen. "Ich bekam 15 ernstzunehmende Angebote - Gastronomie vom Inder bis zum Italiener wollte einziehen. Doch ich habe mich für meinen Konkurrenten Mikado entschieden - wegen der guten Qualität."

Da Mikado nicht nur Sushi, sondern auch vietnamesische und japanische Küche anbietet, wollen "Mikado"-Inhaberin The Hanh Ha (46) und Geschäftsführer Van Giang Phan (45) das Geschäft in Radebeul wieder ankurbeln.

"Wir eröffnen am 25. Juni." Es sei das fünfte Lokal im Raum Dresden. "Die ersten Gäste haben wir 2008 in der Alaunstraße bewirtet", sagen beide stolz. Umbau oder Renovierung waren in Radebeul nicht erforderlich, das ganze Haus ist in Top-Zustand.