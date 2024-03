Dresdner Klinik landet weltweit unter den Top 100, in Deutschland unter den Top Ten!

Dresden - Was für eine mühselige Arbeit!

Vorstand Michael Albrecht (74) jubelt: "Diese Bewertung bestätigt unsere Bemühungen der vergangenen Jahre. Wir haben Top-Experten gewinnen können, investieren in Infrastruktur und unsere Mitarbeitenden, wir haben uns zu einem exzellenten Wissenschaftsstandort entwickelt und können zahlreiche Kooperationen vorweisen."

Deutschlandweit landet die Uniklinik sogar in den Top 10 (9. Platz).

Das US-Portal "Newsweek" wollte in Zusammenarbeit mit Statista die besten Krankenhäuser der Welt ausfindig machen.

Unter den deutschlandweit besten hundert Krankenhäusern sind laut Ranking noch drei weitere Dresdner Kliniken vertreten: Städtisches Klinikum in der Friedrichstadt (39. Platz), St. Joseph-Stift in der Johannstadt (90. Platz) und Diakonissenkrankenhaus in der Neustadt (91. Platz).