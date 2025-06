Seit zwei Jahren in Betrieb: So viel haben die sieben Containerdörfer Dresden gekostet

Im Jahr 2023 entstanden in Dresden sieben Containerdörfer zur Unterbringung von Asylbewerbern. © Steffen Füssel

Die noch stehenden Container-Siedlungen sind nur zu zwei Dritteln (326 von 505 Plätzen) belegt. Die höchste Auslastung erreicht der Standort am Sachsenplatz (Johannstadt) mit 80 Prozent. Am niedrigsten ist der Belegungsgrad in der Unterkunft an der Windmühlenstraße (Niedersedlitz) mit knapp 59 Prozent.

Anmietung und Betrieb der Unterkünfte verursachen erhebliche Kosten. Die jährlichen Gesamtausgaben für die sechs MRE-Standorte - inklusive Personal, Verpflegung und Sicherheitsdienst - belaufen sich auf rund elf Millionen Euro. Hinzu kommen Kosten für den Standort in Sporbitz, der zwischen April 2023 und März 2025 betrieben wurde (insgesamt 960.000 Euro). Alles in allem zahlte die Stadt damit rund 23 Millionen Euro für die Containerunterbringung.

Was passiert später mit den ausgedienten Blechbüchsen? Laut Rathaussprecher könnten jene am Sachsenplatz künftig für die Kultur- und Kreativwirtschaft oder für stadtteilbezogene Sozialarbeit genutzt werden. Die übrigen Container waren lediglich angemietet.