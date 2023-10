Dresdner zeigen ihre Solidarität: "Dieser Terror ist durch nichts zu rechtfertigen"

"Wir alle sind so froh, dass so viele an unserer Seite stehen."

Für die jüdische Gemeinschaft Dresdens verlas Anwältin Kati Lang (44) die Statements: "Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, den Entführten und bei den Familien aller Ermordeten", so Lang.

"Seit dem Wochenende kann ich kaum glauben, was uns für Bilder in den Nachrichten entgegenstrahlen", sagte Dresdens SPD-Chef Albrecht Pallas (43). "Wir erleben einen brutalen, terroristischen Angriff der Hamas auf Israel."

Es regnete in Strömen, und der Lautsprecherwagen hatte einen Unfall. Trotzdem fanden sich mehr als 100 Demonstranten und sechs Redner auf dem Neumarkt zu einer kurzen Kundgebung zusammen.

Anwältin Kati Lang (44) verlas mehrere Statements. © Eric Hofmann

Linken-Stadtrat Christopher Colditz (30) forderte, die israelische Fahne vor dem Dresdner Rathaus zu hissen.

Dies wird nicht nur in der Landeshauptstadt geschehen: So hisste heute Leipzigs OB Burkhard Jung (65, SPD) höchstpersönlich die Flagge Israels vor dem Rathaus. Auch Chemnitz beteiligt sich an der bundesweiten Aktion.

Am Dresdner Rathaus kommt die israelische Flagge am morgigen Dienstag an den Fahnenmast.

OB Dirk Hilbert (51, FDP) erklärte: "Ich verurteile den antisemitischen Terror der Hamas aufs Schärfste. Die Landeshauptstadt Dresden steht solidarisch an der Seite Israels und wird als sichtbares Zeichen die Flagge vor dem Rathaus hissen."