Drogen an der Bushaltestelle: Mann (21) kracht durch Glasscheibe

Kamenz - Waren etwa Betäubungsmittel im Spiel? Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, alarmierten aufgeschreckte Bürger das Polizeirevier in Kamenz bei Dresden. Der Grund: Ein 21-Jähriger polterte, vermutlich aufgrund des ein oder anderen Vatertags-Getränks zu viel, durch die Glaswand einer Haltestelle in der Nordstraße (Ortsteil Bernbruch).