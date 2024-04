Kaufrausch auf Kosten von Vox? Shopping Queen kommt wieder nach Dresden!

Dresden - Shopping Queen ist zurück in der sächsischen Landeshauptstadt! Nachdem das beliebte TV-Format im vergangenen Jahr gleich zweimal in Dresden haltgemacht hatte, sollen die nächsten Dreharbeiten noch in diesem Sommer stattfinden. Wer hat Lust, mitzumachen?

Guido Maria Kretschmer (58) freut sich auf eine weitere Ausgabe aus Dresden. © RTL/Andreas Friese

Für 500 Euro im Schatten der Frauenkirche, in Altmarkt- und Centrum-Galerie, im persönlichen Geheimtipp oder Lieblingsgeschäft nach Herzenslust shoppen und dann auch noch im TV zu sehen sein?

Dank Shopping Queen soll das nun bald wieder für alle Dresdnerinnen und Sächsinnen aus dem Umland möglich sein! Der Wochensiegerin winken wie immer sogar noch 1000 Euro obendrauf.

Wie die Mavies-Agentur mitteilte, wird vom 24. bis 28. Juni in Dresden gedreht. Eine Vorbesprechung findet am 23. Juni statt, das Finale mit Guido Maria Kretschmer (58) wahrscheinlich am 9. Juli - allerdings dann wie immer in Hamburg.

Alle Damen (Alter 18 bis 88), die Mode lieben, seien herzlich eingeladen, sich für den Dreh zu bewerben.